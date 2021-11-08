В школах Воронежской области вводится масочный режим для учеников и педагогов

ВОРОНЕЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Масочный режим для учеников и учителей временно вводится в школах Воронежской области. Эта мера необходима для адаптации после завершения двухнедельных каникул и массового выхода на очное обучение, сообщает в понедельник пресс-служба департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

"Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер - на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение. Дальнейшие решения будут зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все образовательные учреждения обязаны обеспечить режим термометрии на входе в здания, а также максимальное разграничение передвижения обучающихся по времени и маршрутам. При этом школьникам не рекомендуется покидать классную комнату без маски.

Из-за сложной эпидситуации в регионе каникулы в школах Воронежской области начались 25 октября, к учебе школьники вернулись только в понедельник.

С начала пандемии в регионе выявлено 160,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 7 698 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. Там также введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. В настоящий момент вакцинированы 997 тыс. человек.