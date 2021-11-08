Синод сменил руководителя Финансово-хозяйственного управления РПЦ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности главы Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) РПЦ архимандрита Илию (Руднева), исполняющим обязанности председателя ФХУ назначен иеромонах Ермоген (Бурыгин). Об этом говорится в опубликованных в понедельник журналах Синода.

"Освободить архимандрита Илию (Руднева) от должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. <…> На должность исполняющего обязанности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата назначить иеромонаха Ермогена (Бурыгина), освободив его от должности исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской Патриархии", - говорится в постановлении, которое публикует сайт РПЦ.

По решению Синода, архимандрит Илия (Руднев) направлен для "несения послушания" в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где он уже трудился ранее. До своего назначения главой ФХУ в апреле этого года архимандрит Илия был заместителем игумена Валаамской обители по финансово-хозяйственной части.