ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) сообщил, что не сотрудничает с Оксфордским российским фондом, который признан нежелательным в РФ.

"В настоящее время УрФУ с Российским оксфордским фондом не сотрудничает", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей авторской программе "Бесогон ТВ" сообщил, что Уральский федеральный университет получает гранты от Oxford Russia Fund, который включен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации. По данным сайта Oxford Russia Fund, представительство завершило свою работу 30 июня 2021 года.