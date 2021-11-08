В Крыму восстановили поврежденный селем монастырь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Поврежденные селем постройки Косьмо-Дамиановского мужского монастыря в Алуште (Республика Крым) восстановлены благодаря помощи властей и благотворителей, сообщил ТАСС в понедельник наместник архимандрит Иларион (Каменский).

После сильного дождя 4 августа вышла из берегов река, проходящая по территории обители, была размыта дорога. Оказались повреждены храм, часовня, братский корпус, подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, углем, разрушена вся парковая зона. С территории обители вывезли около 150 т камней и грязи.

"[Восстановление] заняло около двух месяцев. Помогали кто чем мог. Есть благодетели, которые помогли деньгами. Спасибо правительству Крыма, которое тоже позаботилось о монастыре", - рассказал наместник.

Он уточнил, что в поврежденной части монастыря были забетонированы дорожки, уложена плитка, установлены лавочки и мостики. Также реконструирована опорная стена, которая поддерживает склон.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.