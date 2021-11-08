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Пандемия COVID-19

Волонтеры и медики воспользовались правом бесплатной парковки в Москве около 200 тыс. раз

Воспользоваться бесплатными парковками могут сотрудники, оказывающие содействие в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Волонтеры и медицинские работники, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, воспользовались правом бесплатной парковки в Москве за время пандемии порядка 200 тыс. раз. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С весны 2020 года мы сделали бесплатную парковку для медработников и волонтеров, которые борются с ковидом. <…> Таким правом воспользовались уже около 200 тыс. раз: медики - 168,7 тыс. раз, а волонтеры - 24,8 тыс.", - говорится в публикации.

Там уточняется, что для подтверждения права на льготу департамент здравоохранения и волонтерские организации формируют списки работников и передают их в департамент транспорта.

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Пандемия COVID-19
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