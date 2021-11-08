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Сертификат о вакцинации начнут требовать при посещении гипермаркетов в Башкирии

Новое требование вступит в силу с 10 ноября

ТАСС, 8 ноября. Жители Башкирии смогут посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 000 кв. м с 10 ноября только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в понедельник.

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"В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 000 кв. м можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое провел глава республики Радий Хабиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент регион получил 2 282 558 доз отечественных вакцин. По данным на 8 ноября, первым компонентом привиты 1 736 786 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 405 195 человек. Это соответственно 70 и 56,6% подлежащего вакцинации населения.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 8 ноября составляет 91 518 человек. За сутки подтвердили 663 новых случая заражения COVID-19. Всего выздоровели 80 507 человек, из них 644 - за минувшие сутки.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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