Сертификат о вакцинации начнут требовать при посещении гипермаркетов в Башкирии

ТАСС, 8 ноября. Жители Башкирии смогут посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 000 кв. м с 10 ноября только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в понедельник.

"В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 000 кв. м можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое провел глава республики Радий Хабиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент регион получил 2 282 558 доз отечественных вакцин. По данным на 8 ноября, первым компонентом привиты 1 736 786 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 405 195 человек. Это соответственно 70 и 56,6% подлежащего вакцинации населения.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 8 ноября составляет 91 518 человек. За сутки подтвердили 663 новых случая заражения COVID-19. Всего выздоровели 80 507 человек, из них 644 - за минувшие сутки.