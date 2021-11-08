Минпросвещения: на особом контроле в вопросе безопасности детей находятся 15 регионов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москва, Пермский край, Ростовская область и ряд других регионов находятся на особом контроле у ведомств в связи с рисками для детей, связанными с нападениями на образовательные организации, угрозами применения огнестрельного оружия, нанесением побоев, совершением суицидов. В общей сложности в 2021 году особое внимание в вопросе детской безопасности к себе привлекли 15 субъектов РФ, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская в понедельник.

"Мы продолжаем отрабатывать непосредственно ситуации, связанные с рисками детей, либо с сигналами, связанными с детским неблагополучием, в рамках межведомственного взаимодействия. Только в 2021 году у нас на особом контроле находятся Республика Марий Эл, Забайкальский край, Пермский край, Вологодская, Ивановская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Челябинская области и город Москва", - сообщила она на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики" в Совете Федерации.

Как уточнила Фальковская, особую роль в части создания безопасных условий для детей в регионах РФ выполняет Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ее составе - представители Минпросвещения, МВД, ФСИН, Рособрнадзора, Минздрава, Аппарата уполномоченного по правам ребенка и МЧС.

"В данном случае конкретно мы отрабатываем вместе с нашими коллегами органами и учреждениями системы профилактики субъектов РФ вопросы минимизации рисков, связанных с поведением несовершеннолетних, вопросы, связанные с нападениями на образовательные организации, угрозами применения огнестрельного оружия, нанесением побоев, совершением суицидов и иные случаи. Вся эта работа требует системной координационной постоянной работы, и мы планируем ее продолжение", - отметила она.