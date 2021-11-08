Студентов медколледжа привлекут для увеличения числа бригад скорой помощи в Рязани

ТАСС, 8 ноября. Власти привлекут студентов выпускных курсов медколледжа для выполнения поручения Минздрава РФ об увеличении количества бригад скорой помощи в Рязани. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Рязанской области.

6 ноября по итогам рабочей поездки в Рязанскую область глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил увеличить количество бригад скорой помощи в Рязани.

"Работа должна проводиться за счет более эффективного использования имеющихся ресурсов и материально-технической базы станции. В будущем году ожидается дополнительная поставка машин. Дополнительные бригады планируется организовать посредством привлечения в качестве фельдшеров студентов выпускных курсов медколледжа. Таким образом, в бригаде будет два опытных сотрудника и один начинающий", - приводятся в сообщении слова главы региона Николая Любимова, который прокомментировал поручение на заседании правительства Рязанской области.

Губернатор также отметил, что поставлена задача по оперативному привлечению дополнительных сил из числа студентов РязГМУ в рязанские поликлиники и больницы и добровольцев в помощь медикам.

"Еще одно поручение касается обеспеченности лекарствами пациентов с COVID-19. Были задержки поставок по вине поставщиков. Здесь обещана помощь Федерации. В связи с этим необходимо в срочном порядке еще раз проанализировать наши потребности и направить соответствующие заявки. Отдельная тема - увеличение объемов тестирования, сокращение сроков ожидания результата, в том числе организация этой работы в районах области", - добавил Любимов, который также поставил задачу сокращения сроков проведения ПЦР-тестов.

Губернатор также заявил о необходимости продолжения активной работы, в том числе с участием Центра информационных технологий, по информатизации сферы здравоохранения, прежде всего, в части совершенствования системы электронной записи к врачу.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 49 889 случаев заболевания, из них 241 - за последние сутки. Выздоровели 43 152 человека, отмечено 1 542 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 400 933 жителя, второй - 381 569. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 36%.