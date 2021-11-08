В Невинномысске к 2024 году все школы оснастят современным цифровым оборудованием

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Все школы Невинномысска Ставропольского края к 2024 году оснастят современными компьютерными классами по национальному проекту "Образование". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"К 2024 году каждая школа Невинномысска будет оснащена современным цифровым оборудованием, которое обеспечит высокое качество и доступность образования всех уровней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2019 года современным цифровым оборудованием было оснащено семь общеобразовательных учреждений - гимназия № 9 и школы № 2, 3, 7, 11, 14, 16. В 2021 году доступная цифровая образовательная среда появилась в школах № 18 и № 20. В новом учебном году в каждой школе было создано два компьютерных класса, оснащенных современной информационно-коммуникационной техникой. Помимо этого, в помещениях классов был выполнен ремонт, проведена разводка электрической и компьютерной сетей.

"Цифровая образовательная среда" - набор современных высокотехнологичных решений для школ, призванный усилить традиционную систему образования, способствовать ее цифровой трансформации.