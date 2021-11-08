Псковские власти не ожидают высокого роста числа зараженных коронавирусом

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где в понедельник общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 60 тыс. человек, не прогнозируют дальнейшего высокого роста числа инфицированных. С понедельника все школы региона возобновили работу, прирост заболеваемости за прошедшую неделю составил чуть более 1%, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Высокого роста заболеваемости мы не прогнозируем", - цитирует пресс-служба слова главного санитарного врача региона Александра Нестерука. По его словам, среди муниципалитетов самая сложная ситуация складывается в Гдовском, Новосокольническом и Дедовичском районах.

Нестерук во время своего доклада отметил, что прирост заболеваемости за прошедшую неделю составил чуть более 1%, что позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации. По оценке властей, нагрузка на госпитальный фонд и амбулаторное звено не снижается. Для увеличения охвата населения увеличено количество ковид-бригад скорой помощи. С понедельника все школы региона возобновили работу.

"Мы приняли решение, что школьники возобновят очное обучение, так как с эпидемиологической точки зрения держать их третью неделю дома бессмысленно", - цитирует пресс-служба слова губернатора Михаила Ведерникова.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 60 336, 52 002 человека выздоровели, 954 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.