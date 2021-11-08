В Воронежской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест

ВОРОНЕЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест, включая торговые центры и предприятия сферы услуг, вводится в Воронежской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Александра Гусева после постепенного снятия антиковидных ограничений в Воронежской области вновь начнет действовать система QR-кодов. При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код на электронном или бумажном носителе", - говорится в сообщении.

С 8 ноября после двухнедельного перерыва в период нерабочих дней (с 25 октября по 7 ноября) возобновили работу промышленные предприятия, школы и детсады, салоны красоты, парикмахерские и профессиональные спортивные клубы. Однако по-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, солярии, общепит (за исключением работы заведений навынос), фитнес-клубы, а также некоторые объекты розничной торговли.

С начала пандемии в регионе выявлено 160,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 7 698 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых граждан, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. В данный момент вакцинированы 997 тыс. человек.