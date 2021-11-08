В регионах УрФО пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов

"Полномочный представитель президента поручил главным федеральным инспекторам совместно с правоохранительными органами оперативно выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов и пресекать их реализацию. Для этого во всех субъектах УрФО пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов", - сообщили в аппарате полпреда в понедельник.

Якушев отметил, что любые попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекаться. "Предупреждаю: виновников ждет максимально серьезное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идет о жизни и здоровье людей", - цитируют Якушева в сообщении. Он также предупредил, что нести ответственность будут и те, кто приобретает поддельные QR-коды.

Ранее в Кургане следователи выявили преступную схему, по которой работник одной из поликлиник через посредников за деньги вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID. Работник поликлиники и два посредника задержаны, в отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое других находятся под подпиской о невыезде. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы, отметили в аппарате полпреда.