Ковид-стационары Северной Осетии получат 100 кислородных концентраторов

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Сто кислородных концентраторов поступит в ковид-стационары Северной Осетии. Об этом на аппаратном совещании сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

"Провели закупку 100 единиц кислородных концентраторов. Соответствующие контракты уже заключены, ждем поставки оборудования", - сказал Тебиев.

На приобретение концентраторов по поручению главы республики Сергея Меняйло из республиканского бюджета были выделены средства в размере 7,5 млн рублей. Оборудование будет использоваться для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в ковид-стационарах республики - республиканской клинической больнице и клинической больнице скорой медицинской помощи.

Также в настоящее время проводятся переговоры с поставщиками по вопросу строительства кислородных станций на территории трех медицинских организаций - республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, Ардонской ЦРБ и Архонской больнице Пригородного района. Средства на строительство кислородных станций выделены по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в размере 97 млн рублей.