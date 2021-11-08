В Дагестане до конца года создадут ассоциацию участников туристического бизнеса

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Ассоциация участников туристического бизнеса будет создана в Дагестане до конца года, ее целью станет повышение качества услуг, предоставляемых в сфере туризма. Об этом сообщил ТАСС врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

"По поручению руководства республики мы завершаем формирование ассоциации, в которую войдут туроператоры, гиды, рестораторы, отельеры - все, кто напрямую связан со сферой туризма. Она будет формироваться исключительно из легальных представителей туристического бизнеса. Потому что именно работа в легальном поле в итоге становится залогом качества предоставления услуг", - сказал Мерданов.

По его словам, в задачи ассоциации будет входить в том числе работа по повышению качества и безопасности оказываемых туристических услуг, а также информирование представителей власти о существующих проблемах.

"У нас есть рабочая группа в правительстве, в состав которой входят представители исполнительной власти, надзорных органов - во взаимодействии с ними мы планируем вести работу по приведению сферы туризма в республике в соответствие со всеми требованиями законодательства. Ассоциация должна обеспечивать "обратную связь", давать сигналы о том, какие проблемы возникают в отрасли", - пояснил врио министра.

Он добавил, что в настоящее время утверждена внутренняя структура ассоциации, документы на ее регистрацию поданы в управление Минюста РФ по Дагестану. Работу по созданию ассоциации планируется завершить до конца года.