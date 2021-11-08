В Ессентуках к 2022 году заработает новая система пассажирских перевозок

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Реорганизация пассажирских перевозок в Ессентуках в Ставропольском крае завершится к 1 января 2022 года. К этому времени добавят новый маршрут, увеличат количество транспорта на уже имеющихся, а также подключат транспорт к системе ГЛОНАСС, сообщил в понедельник глава города Александр Некристов.

"Начинаем рабочую неделю с важного вопроса - реорганизации пассажирских перевозок в городе. Проработкой этого проекта мы занимались несколько месяцев, учли все просьбы <...> [жителей города]. Добавляем новый маршрут и увеличиваем количество транспорта на имеющихся. <…> Новая система пассажирских перевозок начнет работу с 1 января 2022 года", - написал Некристов на своей странице в Instagram.

По его словам, в частности, маршрут № 7 сменит конечную станцию с "Золотушки" на "Декабрьскую", а новый маршрут 21А пройдет по улице Средней и Пушкина, соединив микрорайон Северный с центром города.

"Важно, чтобы вся транспортная система в городе отвечала всем правилам безопасности и услуги пассажирских перевозок предоставлялись качественно. До начала конкурсных процедур мы выдвинули все требования к транспортным средствам и будем работать только с добросовестными перевозчиками. Все водители будут подключены к системе ГЛОНАСС и будут строго наказываться за отклонения от маршрута или нарушение времени прибытия на остановку", - сообщил глава города, отметив, что в декабре водителям начнут выдавать свидетельства.