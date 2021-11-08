МФЦ Калининградской области будут принимать посетителей без QR-кодов о прививке

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) в Калининградской области будут осуществлять очный прием посетителей без обязательного предоставления QR-кода о вакцинации против нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Посещать МФЦ можно без QR-кода. Об этом говорится в постановлении правительства Калининградской области от 8 ноября 2021 года №727. Постановление вступает в силу с 8 ноября 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье на официальном сайте МФЦ области было опубликовано сообщение о том, что с 8 ноября 2021 года до 1 февраля 2022 года посещение офисов МФЦ региона будет возможно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода переболевшего ковидом не более полугода назад. Позднее губернатор области Антон Алиханов сообщил на своей странице в Instagram, что эта мера будет отменена.

С 8 ноября центры "Мои документы" в регионе приступили к работе согласно штатному режиму. Также открылись торговые центры с непродовольственными товарами, предприятия общепита начинают принимать посетителей с 06:00 до 23:00, возвращаются в штатный режим работы детские сады. В очном режиме начинают заниматься младшие школьники - остальные до 15 ноября остаются на дистанционном режиме. Студенты средних учебных заведений также пока продолжат учиться дистанционно.

При этом действие системы QR-кодов о вакцинации против ковида для посещения определенных учреждений расширено и продлено до февраля 2022 года. Система вводилась в области поэтапно с 8 октября и действует для предприятий общепита и торговых центров. Без QR-кода нельзя посещать фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры. Для заселения в гостиницы также требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесенной болезни или свежего ПЦР-теста. С 8 ноября эта мера также распространена на Калининградский зоопарк.