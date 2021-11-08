Обвиненный в домогательствах актер фильма "В бой идут одни старики" уволился из вуза

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Преподаватель, народный артист Украины, звезда фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко из-за обвинений в домогательствах к студенткам и абитуриенткам уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Об этом сообщило в понедельник украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявили, что инициируют служебное расследование по публикации сценариста Богдана Панкрухина в Facebook нескольких историй, согласно которым актер в течение 20 лет якобы совершал неправомерные действия в адрес девушек.

В то же время 75-летний Талашко категорически отверг обвинения в домогательствах к студенткам и абитуриенткам. Он утверждает, что не знает, откуда у таких слухов "растут ноги", и заявляет, что "ничего подобного не было".