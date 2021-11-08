Алек Болдуин предложил приглашать полицию на все съемки фильмов с оружием

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Американский актер Алек Болдуин, на съемках фильма которого из-за случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс, предложил, чтобы на всем протяжении записи сцен с перестрелками в обязательном порядке присутствовал представитель полиции. Об этом он написал в понедельник на странице своего совместного с женой фонда поддержки работников искусства в Twitter .

Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

"На любых съемках кино или сериала, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью", - говорится в сообщении.

Ранее актер уже высказался за то, чтобы регулирующие органы "приняли меры по ограничению" использования боевых патронов на съемках сцен стрельбы в кино и предложил в качестве возможной меры использование на съемочной площадке резиновых или пластиковых пуль.

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма временно приостановлены.