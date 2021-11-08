На Украине закрылась наиболее популярная в стране англоязычная газета Kyiv Post

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Первая и наиболее популярная на Украине англоязычная газета Kyiv Post закрывается на неопределенный срок. Об этом в понедельник сообщил ее издатель Аднан Киван.

"Когда-нибудь мы надеемся снова открыть газету, которая будет больше и лучше", - цитирует его газета в сообщении на своем сайте.

Издатель поблагодарил команду Kyiv Post и его главного редактора Брайана Боннера, который уволится после сохранения архивов. Причины закрытия не указаны.

Еженедельное издание Kyiv Post основано в 1995 году в Киеве гражданином США Джедом Санденом. С 2018 года его владельцем стал арабский инвестор.