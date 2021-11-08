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Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
Описание
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи", - говорится в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГинцбург, Александр Леонидович
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