Минюст включил в список СМИ-иноагентов адвоката Павлова и юристов "Команды 29"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

В реестр включены адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иван Павлов и бывшие участники созданной им адвокатской организации "Команда 29" Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Кроме того, в список включен журналист, кинокритик Максим Заговора, который руководил медиаотделом "Команды 29".

Павлов заявил, что подаст жалобу на решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов.

"Стать "иностранным агентом" сегодня - это почти как Госпремию получить, за особые заслуги в области свободы слова и информации. Этого признания я давно ждал. Буду обжаловать действия Минюста в судебном порядке и с утроенной энергией заниматься новыми проектами, о которых расскажу ближе к делу", - написал он в своем Telegram-канале.

В октябре Павлов был объявлен в розыск по делу о разглашении данных следствия. В начале сентября юрист уехал в Грузию, но сообщил, что отъезд из России является временной мерой, и он рассчитывает вернуться.

Руководство адвокатского объединения "Команда 29" в июле приняло решение о роспуске организации из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора. Перед этим сайт "Команды 29" был заблокирован по требованию Роскомнадзора и на основании требования Генеральной прокуратуры. В надзорном ведомстве сочли, что на ресурсе распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Также в реестр иноагентов внесли незарегистрированное движение "Российская ЛГБТ-сеть".

"Во исполнение требований действующего законодательства в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть", - говорится в сообщении.

Оно стало третьим в этом перечне незарегистрированных общественных объединений-иноагентов вместе с движением "В защиту прав избирателей "Голос" (движение "Голос")" и медиапроектом "ОВД-инфо". Как отмечается в перечне, источником формирования денежных средств для движения "Российская ЛГБТ-сеть" выступал благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера".