Источник: "Российская ЛГБТ-сеть" получила за два года из-за рубежа около 64 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Незарегистрированное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть" получило в 2020-2021 годах из-за рубежа порядка 64 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах.

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"Финансирование незарегистрированного общественного движения "Российская ЛГБТ-сеть" осуществлялось через сбор пожертвований иностранным агентом - фондом социально-правовой помощи "Сфера", на счета которого в 2020-2021 годах поступило около 64 млн рублей иностранного финансирования", - сказал источник.

Оно стало третьим в этом перечне незарегистрированных общественных объединений-иноагентов вместе с движением "В защиту прав избирателей "Голос" (движение "Голос")" и медиапроектов "ОВД-инфо".