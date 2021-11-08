В одной из больниц Дамаска за 15 дней зафиксировали 17 случаев "черной плесени"

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Порядка 17 случаев заболевания мукормикозом ("черная плесень") зафиксированы за последние 15 дней в одной из больниц Дамаска. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

По его словам, заболевшие имели слабый иммунитет, страдали сахарным диабетом или были инфицированы коронавирусом. Уровень смертности среди пациентов с "черной плесенью", согласно утверждению медика, составил около 20%.

Собеседник агентства также отметил, что диагностика заболевания на ранних стадиях и своевременное получение пациентом квалифицированной медицинской помощи в значительной степени повышает шансы на выздоровление.

В конце октября агентство проинформировало о выявлении за два месяца четырех случаев заболевания мукормикозом в одной из больниц города Тартус. Как заявил в комментарии агентству глава учреждения, двое из заболевших умерли. По его мнению, участившиеся случаи "черной плесени" связаны с пандемией коронавируса, а также "неизбирательным" применением антибиотиков и стероидов, особенно пациентами с низким иммунитетом и диабетом.

Споры "черной плесени" содержатся в земле, пыли и продуктах органического разложения. В организм человека грибок чаще всего попадает через аппараты искусственной вентиляции легких. Как указывают специалисты, мукормикоз, как и другие виды плесени, диагностируют у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали гормоны или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

В конце мая глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Д. В. Садананда Говда сообщил, что индийские врачи зафиксировали в стране более 11 тыс. случаев заболевания мукормикозом.