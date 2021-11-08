Самозанятые, пострадавшие из-за ограничений в Калининграде, получат до 250 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Финансовую поддержку в размере до 250 тыс. рублей смогут получить самозанятые в Калининградской области, пострадавшие из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Речь идет о самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области, чьи доходы снизились за последние три месяца и составляют не более одной установленной в нашем регионе на 2021 год величины прожиточного минимума на одного члена семьи. Они могут единовременно получить государственную социальную помощь в размере 250 тыс. рублей на основании социального контракта. При ведении личного подсобного хозяйства размер такой выплаты составит 100 тыс. рублей", - сообщила глава регионального минэкпрома Вероника Лесикова, которую цитирует пресс-служба.

Ранее найти возможность финансовой поддержки этой категории граждан поручил губернатор области Антон Алиханов. Для этого решено использовать уже действующий в области механизм государственной социальной помощи на основании социального контракта. Выплата носит заявительный характер: для ее получения необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для заключения социального контракта и предоставлении необходимых документов. Для самозанятых также доступны меры поддержки по линии областного Центра "Мой бизнес". Это, в том числе микрокредитование в виде льготных займов в сумме до полумиллиона рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход, - заработал в РФ с 1 июля прошлого года. В Калининградской области официально самозанятыми оформились более 21,2 тыс. человек.