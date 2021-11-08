Сбой на "Госуслугах" в сроках действия сертификатов о вакцинации затронул 300 тыс. человек

МОСКВА, 8 ноября./ТАСС/. Ошибки в сертификатах о вакцинации от ковида были допущены у 300 тыс. человек на портале госуслуг. Об этом говорится в общей рассылке пользователям от портала госуслуг.

"Утром 8 ноября некоторые пользователи госуслуг заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился - был год, а стало полгода. Ошибки были допущены в сертификатах у 300 тыс. человек", - отмечается в рассылке.

Добавляется, что всего на "Госуслугах" сейчас выпущено около 50 млн сертификатов.

В рассылке отмечается, что Минздрав 22 октября утвердил приказ, согласно которому к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел.

"Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой - смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных", - уточняется в рассылке.

Проблему исправили за четыре часа - сейчас сроки действия сертификатов восстановлены. Сайт и мобильные приложения госуслуг работают стабильно.

"Мы смогли так быстро все исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме. Я понимаю, что вопрос с QR-кодами чувствительный, поэтому в дальнейшем по всем подобным работам будет обеспечен дополнительный технический контроль", - приводятся в рассылке слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.