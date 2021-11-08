Эксперт: досудебная блокировка информации поможет защитить детей от ЛГБТ-пропаганды

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Досудебную блокировку информации необходимо ввести в России для защиты детей от большого количества ЛГБТ-пропаганды в социальных сетях, сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"ЛГБТ-пропаганда среди детей в соцсетях приобрела невероятные масштабы. <…> Следующий шаг для борьбы с гей-пропагандой среди детей, по мнению Лиги безопасного интернета, - введение досудебной блокировки информации с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей среди детей", - сказала она.

По данным Лиги, на продвижение этой информации среди детей тратятся колоссальные средства. "Tik Tok, Instagram, YouTube и даже "ВКонтакте" наполнены материалами с гей-пропагандой среди детей: мультики, комиксы, аниме, видео, которые снимают известные блогеры", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что незарегистрированное движение "Российская ЛГБТ-сеть" включено в реестр иноагентов. Оно стало третьим в перечне незарегистрированных общественных объединений-иноагентов вместе с движением "В защиту прав избирателей "Голос" (движение "Голос")" и медиапроектом "ОВД-инфо". Как отмечается в перечне, источником формирования денежных средств для движения "Российская ЛГБТ-сеть" выступал благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера".