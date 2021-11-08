Пункт вакцинации в ТЦ Сочи закрыли из-за запрета на посещение торговых центров без QR-кода

СОЧИ, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация торгового центра "Море Молл" в Сочи ищет помещение, где можно развернуть пункт вакцинации с отдельным входом, так как в оборудованный ранее пункт посетители не могут попасть без QR-кода о вакцинации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Ранее на Кубани вступили в силу новые ограничения, согласно которым посетители могут попасть в торговые центры только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. При этом один из крупнейших прививочных пунктов в Сочи развернут именно в торговом центре.

"Администрация ТЦ "Море Молл" ведет поиск помещения с возможностью обустройства его отдельными входом и выходом. Надеемся, что пункт вакцинации вернется к работе в этом торговом центре в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.

В Сочи сохраняются активные темпы вакцинации, ежедневно прививку получают более 1 200 человек. В городе развернуты почти 30 пунктов вакцинации, а средства размещения организовывают трансфер для гостей, которые планируют сделать прививку.