ФСО проведет учения на охраняемых объектах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) России во вторник начнет трехдневные учения на нескольких охраняемых объектах.

"В период с 9 по 11 ноября 2021 года на отдельных охраняемых объектах ФСО России - Государственная дума, Совет Федерации, Дом правительства, на территории комплекса зданий Администрации президента Российской Федерации и на ряде объектов ФСО России будут проведены тактико-специальные учения", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

При этом в ФСО подчеркнули, что "ограничения передвижения граждан и проезда транспортных средств в рамках проведения мероприятия не запланировано".

ФСО отвечает за обеспечение безопасности руководства страны. В задачи службы, как отмечается на ее сайте, также входят "предупреждение, выявление и пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти, прилегающие к указанным зданиям, строениям и сооружениям территории и акватории, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также здания, строения и сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны".