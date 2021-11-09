Представителей Словакии, Турции и КНР наградят за продвижение российского статуса Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Представители трех зарубежных государств, в числе которых бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, получат государственные награды Республики Крым за продвижение российского статуса полуострова. Об этом рассказал ТАСС постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Церемония пройдет в симферопольской гостинице "Москва" в рамках конференции "Крым в современном международном контексте".

"Участники церемонии - из Китая, Турции и председатель координационного совета ассоциации "Друзья Крыма", бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Это первое у нас награждение иностранцев государственными наградами Республики Крым. Все они внесли большой вклад в продвижение российского статуса Крыма на международной арене", - сказал собеседник агентства.

Мурадов уточнил, что участникам церемонии будет вручена медаль Исмаила Гаспринского, которой награждаются лица за достижения и вклад в сфере культуры и общественных связей.

Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году. Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах для продвижения интересов Крыма и популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.