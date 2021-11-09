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Трое детей погибли при пожаре в больнице в центральной части Индии

Пожарным удалось локализовать возгорание

ТАСС, 9 ноября. По меньшей мере трое детей погибли в результате пожара, вспыхнувшего в понедельник в больнице в городе Бхопал в центральном штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на главного министра штата Шивраджа Сингха Чоухана.

По данным издания, пожар вспыхнул в детском отделении больницы. Как минимум трое детей погибли. Пожарным удалось локализовать возгорание, они продолжают тушение больницы.

Министр выразил соболезнования в связи с гибелью детей. По его словам, власти штата проведут тщательное расследование произошедшего.

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