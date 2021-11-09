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На Чукотке выполнили план по завозу топлива в период навигации

Глава региона сообщил, что цена на топливо для конечных потребителей останется на прежнем уровне

ТАСС, 9 ноября. План по северному завозу топлива на Чукотку в период навигации выполнен, написал в своем Instagram губернатор округа Роман Копин.

"План по завозу угля, бензина и авиатоплива ТС-1 выполнен на 100%. По дизельному топливу исполнение на 98%, топливо в полном объеме доставлено во все населенные пункты округа", - написал губернатор.

Глава региона также отметил, что цена на топливо для конечных потребителей останется на прежнем уровне.

Чукотский автономный округ не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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