Вакцинированные "Спутником" россияне могут предъявлять в Греции бумажный сертификат

АФИНЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Греция признает вакцину "Спутник V", и, хотя греческое цифровое приложение не распознает ее QR-код, россияне, сделавшие ею прививку, могут предъявлять сертификат в бумажном виде. Об этом сообщил в понедельник вечером на брифинге в министерстве здравоохранения генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что приток туристов в Грецию продолжается, однако имеется проблема, связанная с тем, что цифровое приложение, которое используется для проверки их сертификатов, не распознает вакцины третьих стран и были конкретные инциденты, касающиеся российского "Спутника V". В частности, возникали проблемы с обслуживанием туристов в ресторанах и других закрытых помещениях, где требуется предъявление сертификата.

По словам Фемистоклеуса, сертификат из РФ действительно не распознается цифровым приложением, хотя вакцина присутствует в списке препаратов, признанных Национальным комитетом по вакцинации в сфере туризма. "Эти граждане покажут его на бумаге, и это будет принято. Вопрос больше касается цифрового сертификата, потому что для его распознавания требуется сотрудничество с другими странами и многие страны не предоставляют "ключи", чтобы его можно было распознать", - сказал представитель ведомства.

"QR-код, используемый для "Спутника" или другой вакцины, - это не только наша работа, также должно быть сотрудничество другого государства, - продолжил Фемистоклеус. - По крайней мере, мы в Греции являемся одной из самых гибких стран с точки зрения признания других сертификатов <...>". По словам врача, цифровое приложение Греции "может читать больше QR-кодов", чем в других странах. "Есть другие европейские страны, которые, кроме европейского сертификата, не читают другие QR-коды", - пояснил представитель министерства.