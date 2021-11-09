Саакашвили заявил, что его избили после госпитализации в тюремную больницу

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что был избит, после того как в понедельник его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Об этом во вторник на брифинге сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия, который зачитал письмо Саакашвили.

"Сотрудники [тюремной больницы] стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление", - пишет политик.

По словам адвоката, Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице, не принимает медикаменты и продолжает голодовку. Он требует встречи со своим лечащим врачом. Бывшего президента навестила в тюремной больнице омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Одновременно в Тбилиси проходит митинг в поддержку Саакашвили. Демонстранты собрались в понедельник вечером на площади Свободы, а затем переместились к расположенному рядом Дому правительства. Они заявляют, что не собираются расходиться. Время от времени происходят стычки с полицией, однако о задержанных не сообщается. На данный момент ситуация у Дома правительства спокойная.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст республики не раз предлагал перевести Саакашвили в тюремную больницу, однако политик и его адвокаты выступали категорически против этого и настаивали на отправке осужденного в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.