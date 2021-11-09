В Якутии по единой субсидии построят два соцобъекта

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство республиканского диспансера и школы-сада завершится в 2021 году в Якутии благодаря средствам, полученным по программе "Единая субсидия". Кроме этого, будет закуплена спецтехника для борьбы с лесными пожарами, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба регионального министерства экономики.

"До конца 2021 года по программе "Единая субсидия" будет завершено строительство республиканского кардиологического диспансера в Якутске и строительство школы-сада на 220 и 100 мест соответственно в микрорайоне Кангалассы. Кроме того, благодаря единой субсидии в этом году будет закуплено 23 единицы тяжелой и водовозной техники для ликвидации лесных пожаров и их последствий - это тягачи и гусеничные тракторы", - рассказали в министерстве.

Уточняется, что на средства "Единой субсидии" идет строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда". В министерстве отметили, что с учетом сложных инженерно-геологических условий на месте строительства ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2022 года.

Также в этом году в октябре на заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока было принято решение выделить свыше 412,8 млн рублей из федерального бюджета на создание креативного кластера "Квартал труда" в Якутске.

В целом в Якутии благодаря программе "Единая субсидия" провели капитальный ремонт детской поликлиники в городе Нерюнгри, построили Томпонскую районную многопрофильную гимназию и многофункциональный спортивный комплекс в городе Среднеколымске, реконструировали сооружения водопроводно-канализационного хозяйства Нерюнгри и создали инфраструктуру на территории компактно расположенных земельных участков (агломерации), выделенных по программе "Дальневосточный гектар".