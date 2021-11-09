СМИ КНДР призвали население повысить бдительность в борьбе с коронавирусом

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. КНДР призвала граждан и медицинские учреждения активизировать антикоронавирусные меры в связи с приближением зимнего сезона. Соответствующие материалы распространили во вторник центральные СМИ страны.

Как сообщает агентство ЦТАК, медицинские учреждения страны начали кампанию по "выявлению и лечению всех пациентов с респираторными заболеваниями, включая простуду, без каких-либо исключений". Кроме того, они ведут активную разъяснительную и профилактическую работу среди населения.

Центральное радио страны призвало граждан к бдительности, отметив, что "нельзя ни на секунду ослаблять усилия" по борьбе с коронавирусом. "СМИ КНДР неустанно и своевременно сообщают об опасности вируса, способах его распространения и серьезности ситуации, чтобы каждый осознавал опасность пандемии", - говорится в сообщении.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в КНДР заметны признаки подготовки к открытию железнодорожного сообщения с Китаем и Россией после того, как оно было приостановлено с начала 2020 года.

Пхеньян утверждает, что с начала пандемии в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.