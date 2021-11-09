"Ведомости": видеосервисам России могут запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор обсуждает введение ограничений на показ контента, демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации. Об этом пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник на медиарынке.

Перечень предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве, содержит в себе дополнение в регламентирующие обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей статьи закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". В них предлагается включить запрет на распространение материалов, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации". Такой контент предлагается добавить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которым по требованию Роскомнадзора обязаны блокировать операторы, сообщает газета со ссылкой на документ.

В статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации предлагается дополнить теми же ограничениями, что и статью о обязанностях онлайн-кинотеатров. А в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" добавить запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Сейчас закон запрещает распространение среди детей информации, "пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения", напоминает издание.

За такие нарушения предлагается установить штрафы для компаний на сумму до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток, по аналогии с действующей в КоАП статьей о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В пресс-службе Роскомнадзора "Ведомостям" не ответили на вопрос, действительно ли эти предложения обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.