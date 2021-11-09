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В Чите прокуратура добилась бесплатного питания для детей с ограниченными возможностями

Всего питание не получали 460 школьников

ЧИТА, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Чите через суд добилась от администрации города организовать бесплатное горячее питание в школах для 460 детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Установлено, что в школах краевого центра обучается 460 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые из-за отсутствия финансирования не были обеспечены положенным им бесплатным двухразовым горячим питанием. Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации города организовать надлежащее питание таких учеников. В настоящее время права несовершеннолетних восстановлены", - говорится в сообщении.

По данным Минобразования Забайкальского края, питание в школах Читы охватывает 44,9 тыс. ребенка, в том числе около 20 тыс. детей получают его бесплатно, в основном это учащиеся начальных классов.

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