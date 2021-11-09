Экипаж терпящего бедствие у берегов Находки контейнеровоза в безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Экипаж контейнеровоза Rise Shine, переломившегося пополам у берегов Находки, находится в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет, сообщил во вторник губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Экипаж в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет. Держим на контроле спасательную операцию у берегов Находки. Сейчас выдвигаемся на место. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается", - написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что "спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря". "На борту 14 человек и, по данным капитана, они в безопасности", - отметил Кожемяко.

"По последним данным спасателей, контейнеровоз Rise Shine переломился, но повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается. Однако решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов", - добавил глава региона.

В пресс-службе Росморречфлота также сообщили, что контейнеровоз сейчас находится в стабильном состоянии. Жизням членов экипажа ничего не угрожает. "Судно находится в более или менее стабильном состоянии. На корпусе трещина, но непосредственной угрозы жизням людей нет", - рассказали в пресс-службе. Утечки топлива нет.

По данным пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на борту контейнеровоза находится 298 тонн топлива. Как сообщили в министерстве, судно вышло из китайского города Нинбо, пункт назначения - порт Восточный. Собственник контейнеровоза - компания Often Trading Company Ltd.

В составе экипажа судна 14 иностранных граждан. Для их спасения из порта Владивосток вышло судно "Лазурит". Ожидаемое время прибытия - 08:00 по московскому времени. Планируется, что судно примет экипаж контейнеровоза к себе на борт. Из Находки к месту происшествия выдвинулась группа спасателей находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и пожарного гарнизона. К вылету готов вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту.