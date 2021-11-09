В Забайкалье запретили присутствие гостей при бракосочетании из-за коронавируса

ЧИТА, 9 ноября. /ТАСС/. Департамент ЗАГС Забайкальского края с 9 ноября запретил присутствие гостей на церемониях бракосочетания из-за роста заболеваемости ковидом. На мероприятии могут присутствовать только сами молодожены, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ноябре прошлого года число участников свадебной церемонии было ограничено до десяти человек. Сегодня мы вынуждены отказаться от присутствия приглашенных и сократить это число до двух - жениха и невесты. Подобные ограничения призваны снизить вероятность заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель ведомства Ольга Корягина, в читинских отделах ЗАГС также вводится предварительная запись на личный прием по смене имени, выдаче повторных документов и расторжению брака.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры. До 12 ноября в кафе и торговые центры не могут попасть дети даже в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки. Обучение в школах и вузах переведено в дистанционный формат.

За все время пандемии в регионе заразились 80 184 человека, выписаны 67 467 жителей, умерли 1 686 пациентов с коронавирусом. В тяжелом состоянии остаются 203 человека, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.