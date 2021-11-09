Сезон катания на горнолыжных курортах Кубани может начаться в середине декабря

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Устойчивый снежный покров, пригодный для катания, на горнолыжных курортах Краснодарского края, по прогнозам, сформируется к середине декабря. Об этом ТАСС сообщил замруководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"Вполне вероятно, к середине декабря откроется зимний курортный сезон именно в плане катания. И температурный фон это будет поддерживать. Я склоняюсь к этому, год у нас достаточно водный, <...> плюс ко всему он еще продолжается, осадков должно быть достаточно для формирования устойчивого снежного покрова", - сказал Колесник.

Он уточнил, что для формирования устойчивого снежного покрова, который благоприятен для катания на лыжах и сноубордах, необходимо два фактора - количество осадков и температурный фон сдерживающий снежный покров.

"Температурный фон достаточно уже нивелирован для сдерживания снежного покрова, но его (снежного покрова - прим. ТАСС) как такового нет, так как снег у нас выпадал всего несколько раз, и он был недолговременный", - добавил заместитель руководителя центра, отметив, что более активное выпадение осадков начнется уже с этой недели.

Зима 2020 года выдалась в Сочи неравномерной, в декабре температура воздуха держалась на уровне 12-14 градусов выше нуля, в январе и вовсе фиксировался температурный рекорд в 21 градус тепла. В феврале раньше времени зацвели многие растения, но затем тепло сменилось снегопадом, сезон катания в горах Сочи продлили до середины апреля.