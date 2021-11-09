СК прекратил дело в отношении красноярского бизнесмена Быкова по уклонению от налогов

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1994 году. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено", - сообщили в ведомстве.

В СК пояснили, что дело прекращено, так как Быков полностью возместил ущерб. Ранее сообщалось, что бизнесмен полностью погасил задолженность по налогам в размере 60 млн рублей, а также пеням и штрафам в размере 15 млн рублей. По версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым были заключены безвозмездные соглашения об уступке, согласно которым эти компании уступали Быкову права требования долга к трем красноярским юридическим лицам. Как считает следствие, эти юридические лица были аффилированы с Быковым. Эти три организации частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 467 млн рублей. С полученных доходов бизнесмен не заплатил налоги на сумму более 60 млн рублей.

Быкова арестовали 7 мая 2020 года в Красноярске. Ему были предъявлены обвинения по делу об убийстве в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова, участников преступной группировки, возглавляемой Быковым. В сентябре 2021 года суд присяжных признал Быкова виновным по этому уголовному делу, он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Также Быкову инкриминировали организацию убийства предпринимателя Андрея Неколова, который был убит в январе 2005 года в центре Красноярска, и покушение на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, произошедшее 1 ноября 2004 года. Кроме того, в октябре 2021 года в отношении Быкова было возбуждено еще одно уголовное дело - его подозревают в подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году. Еще по одному уголовному делу Быков подозревается в руководстве преступным сообществом.