Опрос: около 69% школьников в РФ сталкивались с кибербуллингом пару раз

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Порядка 69% опрошенных российских школьников сталкивались с травлей в интернете пару раз, а четверть обучающихся встречаются с кибербуллингом каждый раз, когда с кем-то ссорятся. Такие выводы следуют из материалов опроса, который провели платформы "VK Образование" и Учи.ру.

"При этом 24% опрошенных школьников признались, что встречаются с кибербуллингом каждый раз, когда с кем-то ссорятся, 3% отметили, что им регулярно пишут обидные вещи без видимой причины, а 4% сказали, что их постоянно травят и онлайн, и в жизни; 69% сталкивались с травлей в интернете пару раз", - сообщается в материалах.

Согласно данным опроса, 28% респондентов указали, что для защиты от кибербуллинга нужно закрыть свои страницы в соцсетях, заблокировать обидчиков. Ровно столько же уверены, что добавлять в друзья в соцсетях нужно только знакомых, 13% полагают, что надо обратиться за советом по этому вопросу к одноклассникам, 11% готовы искать помощи у психолога или учителя.

Порядка 50% опрошенных школьников готовы рассказать родным о том, что их травят в интернете, 13% - учителю, 11% - друзьям, а четверть обучающихся не собирается делиться переживаниями по поводу травли ни с кем.

Также были опрошены и учителя. Как следует из материалов, 50% педагогов знает, как бороться с кибербуллингом. Каждый пятый не знает, как противостоять травле в интернете, столько же не знакомы с этим явлением, а 9% считают это не проблемой, а обычным делом в сети. При этом 50% респондентов уверены, что их ученики не встречались с кибербуллингом, 24% полагают, что у их учеников был такой опыт: половине из них удалось пресечь травлю, столько же ответили, что агрессию в отношении ребенка не всегда удается остановить.

Опрос был проведен с 28 октября по 3 ноября 2021 среди зарегистрированных на платформе Учи.ру учителей и школьников, в нем приняли участие 815 педагогов и 1 050 обучающихся. В День борьбы с кибербуллингом 11 ноября VK и Учи.ру при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и платформы "Сферум" проведут онлайн-конференцию "Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям" и представят результаты исследования, посвященного кибербуллингу.