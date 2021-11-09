В Приморье восстановили электроснабжение после циклона

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили электроснабжение 7,8 тыс. жителей Приморского края, нарушенное в результате циклона, сообщает во вторник Минэнерго России.

"Электроснабжение потребителей в Приморском крае, нарушенное из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 м/с, восстановлено. Максимально без электричества оставались порядка 7,8 тыс. человек. Ремонтные работы вели 23 бригады специалистов", - говорится в сообщении министерства.

8 ноября на Приморский край обрушилась непогода: наблюдался сильный дождь, ветер с порывами до 30 м/с. Кроме Владивостока отключения наблюдались в Анучинском, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и Партизанском городском округе. В регионе объявили штормовое предупреждение, непогода прогнозируется до 11 ноября.