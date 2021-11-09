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"Уральские авиалинии" с 22 декабря возобновляют прямые рейсы из Домодедово в Мумбаи

Для полета в Индию нужно заполнить онлайн-декларацию и иметь отрицательный ПЦР-тест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря возобновляет прямые рейсы из Домодедово в Мумбаи, они будут выполняться раз в неделю, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика во вторник.

"С 22 декабря мы возобновляем прямые рейсы из Домодедово в Мумбаи, которые будут летать каждую среду, а из Мумбаи в Домодедово - каждый четверг. Время в пути 6 часов 45 минут", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для путешествия в Индию необходимо заполнить специальную онлайн-декларацию и иметь отрицательный ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до вылета.

По данным с сайта Домодедово,  полеты по этому направлению из аэропорта не осуществляются.

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