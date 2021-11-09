Только девять школ в пяти регионах России закрыли на карантин после нерабочих дней

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Девять школ в пяти регионах России закрыли на карантин после нерабочих дней, следует из материалов Минпросвещения, опубликованных во вторник в Telegram-канале "Большая перемена".

"Всего в девяти школах в пяти регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в материалах. Уточняется, что это 0,02% от всех школ.

Уточняется, что ситуация, связанная с ограничениями работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ, остается стабильной.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях, которые вводились на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.

