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Пандемия COVID-19

Только девять школ в пяти регионах России закрыли на карантин после нерабочих дней

Закрыты 0,02% от всех школ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Девять школ в пяти регионах России закрыли на карантин после нерабочих дней, следует из материалов Минпросвещения, опубликованных во вторник в Telegram-канале "Большая перемена".

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"Всего в девяти школах в пяти регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в материалах. Уточняется, что это 0,02% от всех школ.

Уточняется, что ситуация, связанная с ограничениями работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ, остается стабильной.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях, которые вводились на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.
 

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РоссияПандемия COVID-19
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