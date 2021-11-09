Московские компании могут стать участниками нацпроекта "Производительность труда"

МОСКВА, 9 ноября./ТАСС/. Потенциальными участниками нацпроекта "Производительность труда" могут стать более 5 тыс. московских компаний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве более 5 тыс. крупных и средних предприятий из приоритетных отраслей, в отношении которых может быть рассмотрен вопрос участия в национальном проекте "Производительность труда" (при условии что они соответствуют критериям отбора). На этих предприятиях работают в общей сложности более 1,1 млн человек - почти 14% всех занятых в столичной экономике. Совокупная выручка всех этих компаний в первом полугодии 2021 года составила 18,8 трлн рублей - на 37% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Более половины потенциальных участников проекта относятся к сфере торговли", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

Он добавил, что количество участников национального проекта ограниченно - всего адресную поддержку за три года получит 561 предприятие столицы, при этом 109 компаний смогут присоединиться к нему уже в 2022 году.

Для участников проекта разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Ранее сообщалось, что в Москве в октябре начали принимать заявки от предприятий на участие в национальном проекте "Производительность труда", проходящем в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".