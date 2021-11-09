За сутки в районах Приморья выпало до 75 мм осадков

ТАСС, 9 ноября. Циклон в Приморском крае принес в регион ветер, порывы которого достигали 33 м/сек, и сильные осадки. 9 и 10 ноября регион продолжает оставаться под влиянием циклона, сообщается во вторник в Instagram Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Штормовое предупреждение, объявленное синоптиками Примгидромета неделю назад, полностью оправдалось. В прошедшие сутки циклон обусловил в Приморье ветреную и дождливую погоду <…> Интенсивность дождей оказалась разной: в большинстве районов выпали сильные (15-41 мм), на трех метеостанциях - очень сильные (52-75 мм). <…> Во многих районах ветер усиливался до 15-24 м/с, на южном побережье порывы достигали 27 - 33 м/с", - говорится в сообщении.

Днем температурный фон был неоднородным, в основном максимальная температура составила от 7 градусов тепла до 14 градусов тепла, на западе и северо-востоке от нуля до плюс трех градусов.

"Сегодня и завтра Приморье останется под влиянием циклона. Сохранится пасмурная с осадками погода (снег, местами с дождем). В отдельных районах образуются гололедные явления, на дорогах осложнится обстановка, возрастет нагрузка на провода и деревья из-за налипания мокрого снега. Местами сильный ветер", - предупредили синоптики.

10 ноября временами будет идти снег, усилится северо-западный ветер. На дорогах местами образуется гололедица. Температура ночью до минус четырех градусов мороза, днем до трех градусов тепла.