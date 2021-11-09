Почти 2,4 тыс. ноутбуков закупят для оснащения школ Приморья в 2022 году

ТАСС, 9 ноября. Почти 2,4 тыс. ноутбуков приобретут в 2022 году для 85 школ Приморского края по национальному проекту "Образование", сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Новые электронные устройства получат 85 образовательных учреждений. Ноутбуки не планируется закреплять за определенным классом. При необходимости педагоги смогут использовать для изучения различных предметов в разных кабинетах", - говорится в сообщении.

По данным министерства образования региона, на приобретение ноутбуков для школ направят 197,5 млн рублей. Всего на оснащение приморских образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 2021-2022 годах направят 368 млн рублей.

В 2021 году 104 приморские школы получили по 28 ноутбуков. Всего в образовательные учреждения поступило 2,9 тыс. единиц техники.

Нацпроект "Образование" инициировал президент России Владимир Путин. Общий бюджет национального проекта по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации обеспечат глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.