Роспотребнадзор спрогнозировал высокую заболеваемость COVID-19 в Приангарье еще 1,5 недели

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусом в Иркутской области, где с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидобстановки объявляли нерабочие дни, не будет снижаться еще одну-полторы недели. Об этом во вторник сообщила на совещании в заксобрании региона заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Наталья Поталицина.

"Снижения [заболеваемости] или стабилизации [ситуации] в ближайшие неделю-полторы мы ждать не можем, потому что коэффициент распространения до сих пор высокий. Пока он будет держаться выше единицы, ни о какой стабилизации мы говорить не можем. <…> Сколько бы мы не пытались что-то новое предпринимать, изобретать на сегодня уже практически нечего. Дело в том, что, если бы мы обеспечивали контроль соблюдения того, чтобы уже было нами введено, ситуация была бы иной", - сказала Поталицина.

Она отметила, что в регионе нет контроля за соблюдением самоизоляции больными, которые лечатся амбулаторно, и контактными лицами. "На сегодня пациенты амбулаторных ковидных центров передвигаются в свободном режиме - на собственном транспорте, общественном транспорте, пешком, как угодно", - сообщила Поталицина.

Она также рассказала, что в четвертую волну пандемии в Иркутской области в несколько раз сократилось количество случаев внебольничных пневмоний среди заразившихся новым коронавирусом, однако смертность осталась высокой. "Мы наблюдаем такое, что люди, которые сегодня попадают в ковидные госпитали, имеют присоединения вторичной флоры. Иными словами, больные, у которых иммунитет снижен, цепляют к себе все, что может быть во внешней среде, в том числе и в стационарной", - пояснила замруководителя управления. В связи с этим ведомство будет поднимать перед властями региона вопрос об ужесточении санитарного контроля в ковидных стационарах.

9 ноября в Иркутской области зафиксировали новый суточный максимум заразившихся - 552 человека. Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 126 930 случаев заболевания. В больницах находятся 5 052 пациента. Свободный коечный фонд составляет 9%. За время пандемии выздоровели 107 952 человека, умерли 5 742. Привились 826 757 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 601 115, или 60% от плана.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября в Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С 3 ноября по 5 декабря 2021 года в регионе действует режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет. Также ввели QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус, для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. В восьми муниципалитетах школьных каникулы продлили на неделю - до 14 ноября.