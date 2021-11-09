Международная конференция EdCrunch Glocal пройдет онлайн 7-8 декабря

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Glocal впервые пройдет онлайн 7-8 декабря с локальными студиями в Европе, Америке и Азии, сообщили ТАСС во вторник организаторы мероприятия.

"Открылась регистрация на EdCrunch Glocal - крупнейшую конференцию по новым технологиям в образовании, которая выходит на глобальный уровень и в 2021 году пройдет 7-8 декабря онлайн с локальными студиями в Москве, Алматы, Тель-Авиве, Сингапуре и Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

Отмечается, что темой конференции станет "Проектирование нового образовательного опыта". Ведущие мировые эксперты расскажут о передовом опыте в области педагогического дизайна, обсудят будущее сферы образования и влияние на нее новых технологий, достижения науки в области обучения.

Программа конференции состоит из пяти треков: раннее детство, школа XXI века, цифровой университет, корпоративное обучение и EdTech-индустрия. Всего на мероприятии ожидается более 300 спикеров из 25 стран мира. В частности, на конференции выступят научный сотрудник центра инновационных образовательных программ при Гарвардском университете Тони Вагнер, генеральный директор образовательной онлайн-платформы Coursera Джефф Маджионкалда, автор книги "Как воспитать успешного человека", консультант Google Эстер Войджицки, нейробиолог, автор книги "Хорошее беспокойство" Венди Сузуки и другие.

Первая конференция EdCrunch прошла в 2014 году в Москве при поддержке НИТУ "МИСиС". Организаторами EdCrunch Glocal выступают администрация города Алма-Аты, "Назарбаев Интеллектуальные школы", образовательная онлайн-платформа "Открытая школа" при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан.